Жители Кыштыма украли 3 млн рублей у микрокредитной компании

Мошенники полгода обманывали микрокредитную фирму Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Две жительницы Кыштыма похитили 3,1 млн рублей у микрокредитной компании «ЧелМани», в которой работали. За вторую половину 2019 года они оформили 265 поддельных договоров займа, а деньги присвоили.

Горожанки привлекли к мошеннической схеме еще троих сообщников. Те предоставляли чужие документы и покупали сим-карты от лица мнимых заемщиков, — данные паспортов и телефонные номера были нужны для получения займов.

Но обман раскрылся. Теперь все пятеро участников группы предстанут перед судом.

— Две жительницы города обвиняются в совершении мошенничестве, трое лиц — в пособничестве мошенничеству, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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