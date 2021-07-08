Видео задержания участников запрещенной организации в Челябинске опубликовали силовики

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Участников запрещенной на территории РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержали в Челябинской области. У них изъяли телефоны, электронные носители информации и запрещенную к распространению в России литературу.

— Подозреваемые занимались пропагандистской деятельностью запрещенной организации, проводили занятия по изучению работы ячейки и информировали других участников собраний о ее идеологии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, представителей этой же запрещенной международной террористской организации силовики задержали в Уфе и Пензе. Всего задержали четырех главарей и 11 активных участников — граждан России и стран Центрально-Азиатского региона.

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