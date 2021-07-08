Младенец с булавой: в Челябинской области нашли необычное захоронение времен Аркаима

При раскопках поселения аркаимского типа Степное в Челябинской области ученые наткнулись на уникальное детское захоронение. Необычными оказались как местонахождение, так и состав находки. Открытие сделали археологи Челябинского госуниверситета.

— Скорее всего, захоронение можно отнести к элитным. Об этом говорят найденные рядом предметы: каменная булава, керамический сосуд, жертвенник. Каменная булава — это символ власти. Даже при взрослых захоронениях ее находят редко. Здесь она небольшого размера, что говорит о ее принадлежности именно ребенку, — рассказала директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Еще одна уникальная черта — местонахождение погребения. Поселение Бронзового века было обнесено оборонительной стеной. Младенца похоронили именно на стене, а не в жилище, как было принято.

Однозначного объяснения для этой странной детали у ученых пока нет. В истории были случаи, когда в стенах оставляли тела людей и животных, принесенных в жертву ради надежности постройки. Но так делали в более позднюю эпоху.

Как рассказали в пресс-службе ЧелГУ, сейчас археологи продолжают исследовать курган в Степном. На поверхности уже обнаружили хорошо сохранившиеся сосуды, осколки посуды, каменные орудия и другие артефакты.

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