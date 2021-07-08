Жители Карталинского района приготовились к эвакуации из-за лесного пожара

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Крупный лесной пожар начался сегодня в Карталинском районе. Огонь быстро охватил гектар леса всего в километре от поселка Запасное. Из-за сильного ветра возникла угроза для поселка: пламя могло перекинуться на дома.

Кроме того огонь продвигался в сторону поселка Новокаолиновый — до него от места пожара около 8 километров.

Жителей поселка предупредили о возможности экстренной эвакуации. Для спасения людей срочно подготовили автобусы.

Фото: ГУ МЧС по ЧЕлябиснгкой области

Чтобы отгородить жилую зону от огня, экстренно начали опахивать пожар по периметру.

— Огнеборцам удалось ликвидировать угрозу перехода огня на населенные пункты. На защите близлежащих поселков выставлены пожарные подразделения Карталинского гарнизона пожарной охраны, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В тушении пожара сейчас участвуют 100 человек, 23 единицы техники, К месту происшествия приехали сразу два пожарных поезда. На помощь выхвали еще 48 человек и 8 единиц техники из находящегося в Озерске Уральского учебно-спасательного центра.

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