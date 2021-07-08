В Челябинске открылся Дворец спорта с самым большим тиром в Уральском округе

Дворец спорта рисковал стать долгостроем. Фото: София ПОРОМОВА

Сегодня, 8 июля, в Челябинске заработал новый Дворец спорта «Динамо» с залами для игровых видов спорта, и самым большим стрелковым тиром. Спортивный объект планировали открыть в конце 2019 года. Но что-то пошло не так. Деньги по федеральной целевой программе поступали нерегулярно. Открытие арены откладывалось. Все уже думали, что это очередной долгострой... Но теперь в нем будут заниматься спортом более 200 детей.

«Начинка» комплекса, площадью около 7000 квадратных метров, интересная: зал игровых видов спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол), зал единоборств, тренажерный зал, административные помещения, раздевалки, душевые, кафе и сауна. Кроме этого, в новом спорткомплексе есть огромный стрелковый тир с 19 направлениями. Он стал неким сердцем дворца и самым большим тиром во всем Уральском федеральном округе.

— В следующем году на базе спорткомплекса планируем провести всероссийскую спартакиаду, — делится планами на будущее губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Так что новый дворец спорта «Динамо» — очень знаковый объект.

Открыл дворец губернатор Алексей Текслер. Фото: София ПОРОМОВА

Первые спортсмены уже начали подготовку к следующему сезону в новом дворце «Динамо». Волейболисты, увидев главу региона, очень обрадовались и попросили сделать памятное фото.

В «Динамо» может прийти любой желающий и записаться в секцию любимого вида спорта. Все занятия будут проходить бесплатно.

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