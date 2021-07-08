В Челябинской области спасли бабушку, которая умирала в лесу от истощения

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасли 74-летнюю бабушку, которая числилась без вести пропавшей целую неделю. Она ушла из приюта «Добрая деревня» в селе Хуторка в прошлую пятницу, 1 июля. Никто не знал точного времени ее исчезновения. Неизвестно было также и направление, в котором женщина могла уйти.

— Поисковые работы были начаты одновременно сотрудниками двух ведомств – полицией и ПСС Челябинской области. Не смотря ни на что спасатели и полиция всю неделю, каждый день продолжали поисковые работы. Опрашивали местное население, обследовали дороги, водоёмы, заброшенные здания и ближайшие населённые пункты, — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы по Челябинской области.

Спасатели Троицкого отряда областной ПСС нашли бабушку в одном километре от приюта сегодня днем, 8 июля.

Бабушку нашли в 1 км от приюта сегодня днем, 8 июля. Предположительно последние несколько дней она неподвижно лежала на одном месте. В состоянии крайнего истощения и сильного обезвоживания спасатели эвакуировали ее до приюта, где передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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