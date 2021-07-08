На крупном перекрестке в Челябинске автомобиль сбил мужчину на самокате

Фото: скриншот с видео / камеры "Интерсвязи"

В Челябинске автомобиль сбил человека на самокате, который ехал по пешеходному переходу. ДТП произошло сегодня вечером, 8 июля, на Университетской набережной напротив дома №30.

— Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на электросамокате. Пострадавшему была оказана первая помощь. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в управлении ГИБДД по городу Челябинску.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения города. На кадрах видно, как мужчина на самокате пересекает проезжую часть, и в этот момент его сбивает на скорости автомобиль, который затем врезается в железные ограждения. Очевидцы происшествия сразу же бегут к пострадавшему. О его состоянии неизвестно, поскольку он упал за рекламным щитом. А вот самокат после столкновения унесло в сторону на несколько метров.

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