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Здоровье9 июля 2021 9:21

За день коронавирус диагностировали у 255 жителей Челябинской области

Умерли 13 заболевших.
Елена КОЛЧИНА
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе продолжает ухудшаться.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе продолжает ухудшаться.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области врачи выявили 255 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели уже более 68 тыс. человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день умерли 13 больных клоронавирусом. Из них 12 скончались непосредственно от Covid-19, жизнь еще одного унесли сопутствующие заболевания.

На лечении сейчас находятся 2895 пациентов.

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