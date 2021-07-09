За день коронавирус диагностировали у 255 жителей Челябинской области

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе продолжает ухудшаться.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области врачи выявили 255 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели уже более 68 тыс. человек.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день умерли 13 больных клоронавирусом. Из них 12 скончались непосредственно от Covid-19, жизнь еще одного унесли сопутствующие заболевания.
На лечении сейчас находятся 2895 пациентов.
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