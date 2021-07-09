За день коронавирус диагностировали у 255 жителей Челябинской области

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе продолжает ухудшаться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области врачи выявили 255 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели уже более 68 тыс. человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день умерли 13 больных клоронавирусом. Из них 12 скончались непосредственно от Covid-19, жизнь еще одного унесли сопутствующие заболевания.

На лечении сейчас находятся 2895 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru