В Копейске автомобиль опрокинулся после ДТП

Водитель одной из попавших в аварию машин получил травмы. Фото: ОГИБДД по Копейску
Авария произошла вечером 8 июля на выезде из Копейска в сторону Потанино. Mazda MPV слишком близко подъехала к шедшей впереди машине. 31-летний водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и выехал на встречную полосу. Там Mazda врезалась в Renault Duster и вытолкнула его с проезжей части. Renault съехал ьв кювет и перевернулся.
— В результате ДТП водитель автомобиля Renault Duster 1990 года рождения получил телесные повреждения. Ему оказана разовая медицинская помощь, — рассказали в Копейском отделе ГИБДД.
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