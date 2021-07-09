Группировку пожарных, борющихся согнем на юге Челябинской области, увеличили на 50%

Фото: ГУ МЧС по Челябинской облатси

Пожары в Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах Челябинской области тушат уже 300 человек, 86 единиц техники. Утром с огнем боролись около 200 человек, но группировку решили нарастить из-за сложности ситуации. В районе горения ветер усилился до 20 м/с.

В Увельском районе удалось потушить пожар на площади 16 гектаров. Леса продолжают гореть в пятикилометровой зоне вокруг поселков Джабык, Дуванкуль, Новокаолиновый и села Париж,

— Из населенных пунктов Запасный и Дуванкуль эвакуированы 49 человек, в том числе 13 детей, из них в пункте временного размещения на базе школы населенного пункта Новокаолиновый размещены 8 человек, — рассказали в ГУ МЧС Челябинской области.

Покинувшие Дуванкуль люди вернулись в свои дома, когда угроза пожара отступила. Сейчас идет эвакуация поселка Джабык. Людей автобусами вывозят в поселок Снежный.

Во всех населенных пунктах дежурят спасатели. Вокруг жилых зон провели дополнительную опашку, чтобы предотвратить распространение огня. Но опасность усиливает то, что при сильном ветре огонь идет не по земле, а перекидывается на кроны деревьев.

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