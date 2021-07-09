Огонь от лесных пожаров в Челябинской области дошел до железной дороги

С возгоранием рядом со станцией Запасное борются бригады двух пожарных поездов. Фото: ЮУЖД

На перегоне Запасное-Джабык загорелась полоса отвода — участок земли, прилегающий к железнодорожным путям.

Тушением занялись бригады двух пожарных поездов, которые прибыли на участок, чтобы не дать лесному пожару перекинуться на поселок Запасное.

— На время ликвидации возгорания на перегоне взят технологический перерыв. По графику движение пассажирских поездов на данном участке не осуществляется, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. Там уточнили, что ближайший пассажирский поезд по маршруту Карталы-Магнитогорск должен отправиться в 18:35.

При пожаре на полосе отвода никто из людей не пострадал, транспортные объекты не повреждены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru