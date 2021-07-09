Огонь от лесных пожаров в Челябинской области дошел до железной дороги

С возгоранием рядом со станцией Запасное борются бригады двух пожарных поездов. Фото: ЮУЖД
На перегоне Запасное-Джабык загорелась полоса отвода — участок земли, прилегающий к железнодорожным путям.
Тушением занялись бригады двух пожарных поездов, которые прибыли на участок, чтобы не дать лесному пожару перекинуться на поселок Запасное.
— На время ликвидации возгорания на перегоне взят технологический перерыв. По графику движение пассажирских поездов на данном участке не осуществляется, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. Там уточнили, что ближайший пассажирский поезд по маршруту Карталы-Магнитогорск должен отправиться в 18:35.
При пожаре на полосе отвода никто из людей не пострадал, транспортные объекты не повреждены.
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