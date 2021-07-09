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Происшествия9 июля 2021 12:34

В Чебаркуле будут судить банду, грабившую военнослужащих

Сообщники обманывали контрактников, отнимали у них деньги, а еще вломились в чужой дом и угнали машину
Елена КОЛЧИНА
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Бандиты держали в страхе военных в Чебаркуле

Бандиты держали в страхе военных в Чебаркуле

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятерых южноуральцев обвиняют в разбое, угоне, вымогательстве, а также мошенничестве. Жертвами стали военнослужащие-контрактники Чебаркульской танковой дивизии.

Пострадали 32 человека, причиненный им ущерб в сумме превышает 1,3 млн рублей.

Пол версии следствия, в 2018-2020 годах обвиняемые били военных, угрожали им и вымогали деньги, незаконно проникли в жилище, а также угнали Chevrolet Cruze.

Сейчас расследование уголовного дело бандитов завершено.

— Дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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