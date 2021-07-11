В Челябинской области умерли 14 человек с коронавирусом

Из больниц выписали 111 южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился у 267 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 68 817. На утро 11 июля из больниц выписали 111 человек.

На лечении остаются 3180 южноуральцев. За прошедшие сутки умерли 14 человек: от COVID-19 — 12, от других причин — 2 человека.

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