В Челябинске отключили светофоры на крупных перекрестках

Три светофора отключили до вечера, один - на неопределенный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 12 июля не будут работать четыре светофора.

С 8 часов отключен светофор на пересечении улиц Воровского и Доватора. На участке ремонтируют электросети. Возобновить автоматическое регулирование движения панируют в 17 часов.

Из-за работ на сетях с 8 часов отключен также светофор на перекрестке улицы Трубников и Копейского шоссе. Вновь включить его должны в 18 часов.

Светофор на Копейском шоссе в районе Профилактория не будет работать сегодня с 8 до 18 часов.

Кроме того с 10 часов будет отключен светофор на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Каслинской. Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, этот светофор переносят на новое место, и точный срок его запуска пока не известен.

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