Экс-депутата в Челябинской области посадили на 17 лет за совращение детей

60-летний житель Чесменского района отправится в колонию строгого режима. Фото: Тимур Ханов

Бывший депутат Чесменского районного совета Гурген Мурадян проведет 17 лет в колонии строгого режима. Его признали виновными сразу в нескольких преступлениях.

— Установлено, что осужденный в 2017-2018 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек 13-15 лет, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Чесменский районный суд подтвердил вину 60-летнего мужчины в развратных действиях, половом сношении с девочкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста и действиях сексуального характера в отношении школьницы, не достигшей 14-летнего возраста.

Ранее Гургена Мурадяна приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима за незаконное хранение боеприпасов и мошенничество. В качестве директора сельхозпредприятия он взял в лизинг косилку. Затем сообщил, что косилка сгорела, и прекратил оплачивать лизинг, продолжая пользоваться оборудованием. Нанесенный действиями бывшего депутата ущерб оценили в 1,7 млн рублей. Кроме того предприниматель совершил махинации с субсидиями от министерства сельского хозяйства, предоставив ложные сведения о покупке удобрений.

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