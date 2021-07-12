Игроки «Трактора» выходят из отпуска: где будет тренироваться команда

"Трактор" будет тренироваться в Челябинске до начала августа. Фото ХК "Трактор".

Первый учебно-тренировочный сбор планировалось провести в городе Паюлахти (Финлядния). Однако в связи ограничениями, связанными с ухудшением эпидемиологической ситуации, сбор пройдет в Челябинске на базе ледовой арены «Трактор». Также команда примиет участие в двух предсезонных турнирах в Сочи и в Челябинске.

План предсезонной подготовки ХК «Трактор» (сезон 2021-2022)

13 июля. Выход из отпуска, медицинский осмотр

15 июля-2 августа. Учебно-тренировочный сбор в Челябинске (Ледовая арена «Трактор»)

3 августа-8 августа. Участие в турнире в городе Сочи

9 августа-22 августа. Учебно-тренировочный сбор в Челябинске (Ледовая арена «Трактор»)

23 августа-27 августа. Участие в Кубке Губернатора Челябинской области

28 августа-31 августа. Учебно-тренировочный сбор в Челябинске (Ледовая арена «Трактор»)

Также стал известен и календарь регулярного чемпионата КХЛ. Первый матч «Трактор» проведет в Челябинске 3 сентября. На домашнем льду черно-белые сыграют с новосибирской «Сибирью». Дальше — длительная выездная серия:

6 сентября. «Йокерит» — «Трактор»

8 сентября. «Динамо» (Рига) — «Трактор»

10 сентября. «Северсталь» — «Трактор»

14 сентября. «Витязь» — «Трактор»

16 сентября. «Нефтехимик» — «Трактор»

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