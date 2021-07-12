В Челябинске зафиксировали избыточные выбросы сероводорода

Слишком много сероводорода и формальдегида обнаружилось в челябинском воздухе Фото: Андрей АБРАМОВ

В прошедшие выходные в челябинском воздухе оказалась превышена допустимая концентрация загрязняющих веществ. В районе очистных сооружений МУП «ПОВВ» зафиксировали 3,45 предельной концентрации сероводорода. Там же допустимое содержание формальдегида оказалось превышено в 1,02 раза.

Повышенный выброс сероводорода (1,1 предельно допустимой концентрации) и взвешенных частиц зарегистрировали также рядом с предприятиями группы «Мечел».

— Все материалы уже переданы в Росприроднадзор для принятия мер реагирования, — сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

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