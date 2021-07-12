В мэрии Челябинска пригрозили расторгнуть договор с подрядчиком, затянувшим строительство дорог

Подрядчик отстает от графика строительства дорог Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Администрация Челябинска может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией, строящей дороги на улице Академика Макеева и проспекте Героя России Евгения Родионова. Подрядчик ООО «Урал-Сервис-Групп» не укладывается в график. Об этом рассказал на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов

На проспекте Родионова выполнено 23% от объема необходимых работ, на улице Макеева — около 30%.

— Если брать отставание в денежном выражении, то на Макеева из 17 млн рублей освоено только 6,5 илн рублей. Еще хуже ситуация на Родионова — там освоено только 4,5 млн рублей, — сообщил Максим Куляшов. Он уточнил, что по контракту сооружение дорог должны завершить к 20 октября.

— При желании могут успеть закончить? — уточнила мэр Челябинска Наталья Котова.

Максим Куляшов сообщил, что подрядчику неделю назад предложили пересмотреть график и предельные объемы финансирования, но ответа от фирмы в администрации все еще не получили, хотя темпы ремонта немного увеличились.

— Если не будет изменений, то придите к концу недели ко мне вместе с компанией, которая занимается исполнением контракта, — поручила заместителю Наталья Котова.

Максим Куляшов сообщил, что не все в порядке и с ремонтом набережной Миасса в центре Челябинска.

Там не успевают вовремя готовить документы о проделанной работе.

— В «физике» не отстаем, отстаем именно в сдаче выполненных работ, — уточнил вице-мэр,

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