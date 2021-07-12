Погода в Челябинске на 13 июля 2021 года: главное, чтобы не унесло

Теплолюбивым челябинцам на улице будет комфортно в куртке. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Второй рабочий день недели порадует челябинцев, уставших от знойного лета этого года. Жары не предвидится, а дополнительную прохладу обеспечит северный ветер с порывами до 14 м/с. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске во вторник, 13 июля 2021 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью на вторник в городе будет до +8… +10°C. Днем воздух прогреется до +19...+21°C. На погоду повлияет северный ветер скоростью 5-10 м/с, порывы которого местами будут достигать 14 м/с. Синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность, но обойдется без осадков.

В Челябинской области дождей тоже не предвидится. В ночь на вторник в регионе до +13°C, в горах и низинах +3…+8°C, днем +17…+22°C. Вечер северный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

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