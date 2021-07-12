На озере в Челябинской области утонул 60-летний житель Екатеринбурга

Озеро Большой Куяш, где произошла трагедия. Фото: 74oz.ru

На озере Большой Куяш в Каслинском районе Челябинской области утонул мужчина. Он рыбачил на надувной лодке без спасательного жилета. В какой-то момент мужчина пропал из виду. Очевидцы, которые находились неподалеку, вызвали полицию.

Лодка, где ранее находился мужчина, стояла на якоре. От нее спасатели и начали поиск.

—В ходе водолазных погружений спасатели Кыштымского отряда областной ПСС смогли обнаружить тело утонувшего мужчины на глубине 3 метров в 800 метрах от берега, — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели транспортировали тело мужчины до берега и передали его сотрудникам полиции. Позже была установлена личность погибшего — это 60-летний житель Екатеринбурга.

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