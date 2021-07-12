В Курганской области девушка угнала автомобиль со спящим на заднем сидении владельцем

Девушка во время парковки умудрилась попасть в ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Курганской области 23-летняя жительница деревни Савина угнала машину, когда ее владелец был пьян и отсыпался в салоне на заднем сидении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Как сообщили в региональном управлении МВД, девушке грозит до 5 лет лишения свободы.

Все произошло ранним утром. Девушка обратилась к своему соседу с просьбой отвезти ее в другую деревню. Но мужчина в этот момент был пьян, поэтому он отказался куда-либо выезжать на своем «Жигули». Позже девушка вернулась и обнаружила хозяина машины спящим на заднем сидении, а ключ в это время находился в замке зажигания. Недолго думая, она села за руль и поехала в соседнюю деревню.

О поездке бы никто не узнал, если бы девушка не допустила одной ошибки: паркуясь возле магазина, она совершила наезд на препятствие. А этот момент увидели прохожие — они-то и сообщили о произошедшем в полицию.

— Выехав на место дорожно-транспортного происшествия, сотрудники ГИБДД выяснили, что злоумышленница без прав управляла чужим транспортным средством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области. — Подозреваемая в угоне задержана и доставлена в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автомобиль с повреждениями вернули законному владельцу. Кроме того, в отношении фигурантки уголовного дела был составлен протокол за управление чужим транспортным средством. (ст. 12.7 КоАП РФ)

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