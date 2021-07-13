Повторится ли в Челябинске 14 июля град, повредивший 440 домов на сумму более 20 млн

В этом году в Челябинске 14 июля обойдется без дождей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Середина рабочей недели обойдется без жары. На улице будет комфортно по температуре, но при этом ветрено. Правда, обойдется без поломанных деревьев, как это было ровно девять лет назад и града 28-летней давности. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске во вторник, 14 июля 2021 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью на среду в городе будет до +7… +9°C. Днем воздух прогреется до +19...+21°C. Ветер северный и северо-западный 4-9 м/с. Синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность, преимущественно без осадков.

В Челябинской области дождей тоже не предвидится. В ночь на среду в регионе до +7… +12°C, в горах и низинах до +2°C, днем +18…+23°C. Ветер такой же, как в Челябинске.

Из опасных природных явлений синоптики 14 июля в разные годы фиксировали в Челябинской области шквалистый ветер, когда внезапно менялось его направление с резким увеличением скорости, град и сильный ливень.

Так, 14 июля 1993 года в Челябинске прошел град диаметром 20-60 мм. В течение 10 минут он повредил 440 домов. Ущерб садоводческим товариществам и фермерским хозяйствам тогда составил более 20 миллионов рублей.

Тогда 1 час 40 минут шел очень сильный ливень, из-за которого на два часа прекратилось движение транспорта. Подвалы домов были затоплены.

Сильные ливни 14 июля в Челябинской области фиксировали также в 1975, 1990, 1999 и 2013 году.

14 июля 2012 года в Челябинске был шквалистый ветер скоростью 28-33 м/с. Итог — поломанные деревья, забор и крыша.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru