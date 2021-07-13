Жители Челябинской области пытались передать иностранным спецслужбам данные об охране ядерных объектов

Южноуральцев предостерегли от разглашения секретных сведений
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Трое жителей Челябинской области пытались связаться с представителями иностранных спецслужб. Они собирались рассказать иностранцам, каким образом Росгвардия охраняет объекты ядерно-оружейного комплекса. Эти сведения составляют государственную тайну.
На контакт со спецслужбами других государств южноуральцы пытались выйти с октября 2019 года. Однако их попытки пресекли сотрудники ФСБ и Нацгвардии,
— Гражданам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения государственной измены, — рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.
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