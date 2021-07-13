В челябинском детском саду подрались зять с тестем

Драка началась из-за семейной ссоры
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Драка произошла на территории детского сада на улице Тимирязева в Челябинске. Участниками потасовки стали 35-летний зять и его 61-летний тесть.
Вечером 12 июля мужчины зашли на детсадовскую площадку. Между ними началась ссора. Конфликт разгорелся, младший из спорщиков несколько раз ударил старшего в лицо.
Драку заметил сторож дошкольного учреждения. Он вызвал вневедомственную охрану. Сотрудники Росгвардии приехали на место происшествия и задержали 35-летнего участника потасовки.
— Правонарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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