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Общество13 июля 2021 11:11

В Челябинском аэропорту задержали рейс до Самарканда из-за жары

Вылет отложили более чем на 16 часов
Елена КОЛЧИНА
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Сто пассажиров не смогли улететь в Узбекистан

Сто пассажиров не смогли улететь в Узбекистан

Фото: Андрей АБРАМОВ

Самолет авиакомпании «Red Wings» должен был вылететь из Челябинска в Самарканд в 10:35 13 июля. Но отправление рейса задержали более чем на 16 часов. Пока вылет перенесен на 3:00 14 июля.

Причиной длительной задержки стали погодные условия в Самарканде. Там стоит сильная жара. Сегодня воздух прогрелся до +34 градусов.

В Узбекистан из Челябинска собирались сегодня улететь 100 человек, в том числе 8 детей. Пассажирам разослали смс-сообщения с предупреждением об изменении графика и новым временем вылета.

— Оказание услуг в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил находится на контроле, — прокомментировали в региональной транспортной прокуратуре.

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