В центре Челябинска машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась

От удара машина скорой оказалась на боку. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске днем 13 июля машина скорой помощи оказалась на боку после столкновения с легковым автомобилем. Авария произошла на пересечении улиц Энгельса и Коммуны.

В пресс-службе городского управления ГИБДД корреспонденту КП-Челябинск подтвердили информацию о ДТП.

— Авария произошла в районе дома №159 по улице Коммуны, — прокомментировали в Госавтоинспекции. — На место выехал экипаж ГИБДД. Подробная информация о случившемся уточняется.

На место выехал наш корреспондент. Новость дополняется.

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