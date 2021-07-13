В центре Челябинска машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась

От удара машина скорой оказалась на боку.
Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ
В Челябинске днем 13 июля машина скорой помощи оказалась на боку после столкновения с легковым автомобилем. Авария произошла на пересечении улиц Энгельса и Коммуны.
В пресс-службе городского управления ГИБДД корреспонденту КП-Челябинск подтвердили информацию о ДТП.
— Авария произошла в районе дома №159 по улице Коммуны, — прокомментировали в Госавтоинспекции. — На место выехал экипаж ГИБДД. Подробная информация о случившемся уточняется.
На место выехал наш корреспондент. Новость дополняется.
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