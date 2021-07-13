Челябинцы получили 3,5 млн рублей, подстраивая ДТП

Мошенники более 70 раз устравиали фиктивные ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

Десятерых челябинцев будут судить за мошенничество в сфере страхования, совершенное группой по предварительному сговору. Участники преступного сообщества более 70 раз обманывали страховые компании.

Они специально устраивали столкновения машин на челябинских улицах, официально оформляли ДТП, а затем обращались за страховыми выплатами. Сообщники даже платили знакомым молодым людям за участие в инсценировке аварий: “гонорар” составлял от 2 до 25 тыс. рублей.

С 2016 по 2018 год аферистам удалось получить более 3,5 млн рублей в качестве компенсаций за ДТП.

— Вину в совершении преступлений обвиняемые признали в полном объеме, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Рассматривать уголовное дело сообщников будет Центральный районный суд Челябинска.

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