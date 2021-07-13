В Челябинской области в 2021 году раскрыли только 55% совершенных преступлений

Почти 45% правонарушителей пока удается уйти от ответственности
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Челябинской области за первые шесть месяцев 2021 года совершили более 31 тыс. преступлений.
— Раскрываемость преступлений в первом полугодии составила 55,5% от общего количества зарегистрированных преступлений в регионе, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По статистике надзорного ведомства, в Челябинской области стали реже происходить преступления нескольких категорий. За прошедший год стало на 10,8% меньше квартирных краж, на 18,7% меньше грабежей и разбоев, а количество угонов сократилось на 33,8%.
Кроме того на 29,9% по сравнению с прошлым годом в Челябинской области снизилось количество преступлений, совершенных детьми.
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