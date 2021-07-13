Челябинец не смог оказать другу первую помощь и убил его

Ближайшие девять лет челябинцу придется провести за решеткой. Фото: Тимур Ханов

Двое мужчин принимали наркотики недалеко от конечной остановки общественного транспорта «ТЭЦ-3» в Челябинске. Под действием наркотика один из них потерял сознание. Тогда второй попытался провести реанимацию, хотя не знал, как нужно оказывать первую медицинскую помощь.

Упавший в обморок мужчина никак не реагировал на «реанимацию». Тогда его товарищ разозлился и принялся бить бессознательного человека ногами. Потерпевший в результате получил тяжелые травмы и скончался. Избивший его 23-летний челябинец предстал перед судом.

Молодого человека признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности вызвало смерть человека.

— С учетом уже имеющейся судимости жителю Челябинска назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отбывать наказание челябинцу придется в колонии строгого режима.

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