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Общество13 июля 2021 14:03

В Челябинске на загруженном перекрестке отключат светофор

Движение осложнится на Северо-Западе
Елена КОЛЧИНА
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Весь день автомобилистам придется обходиться без светофора

Весь день автомобилистам придется обходиться без светофора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светофор не будет работать 14 июля на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской набережной. Автоматическую регулировку движения прекратят в 8;00.

По плану возобновиться работа светофора должна вечером того же дня — в 18:00.

Как пояснили в городском Комитете дорожного хозяйства и транспорта, причина отключения — ремонтные работы на электросетях.

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