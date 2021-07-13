В Челябинске на загруженном перекрестке отключат светофор

Весь день автомобилистам придется обходиться без светофора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Светофор не будет работать 14 июля на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской набережной. Автоматическую регулировку движения прекратят в 8;00.
По плану возобновиться работа светофора должна вечером того же дня — в 18:00.
Как пояснили в городском Комитете дорожного хозяйства и транспорта, причина отключения — ремонтные работы на электросетях.
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