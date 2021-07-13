Больницу в Челябинской области перепрофилируют под ковидный госпиталь

Больница начнет принимать пациентов с коронавирусом 15 июля. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области 14 июля откроют еще один ковидный госпиталь. Его развернут на базе городской больницы Южноуральска. Как сообщили во вторник, 13 июля, в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, учреждение сможет принять 50 пациентов с коронавирусом.

— На базе городской больницы Южноуральска с 14 июля откроется 50 коек для лечения пациентов с COVID-19, — рассказали в ведомстве. — На данный момент идет подготовка к работе госпитальной базы, оснащение всем необходимым для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом.

К оказанию помощи пациентам с COVID-19, как добавили в минздраве, в настоящее время должны быть готовы все медицинские организации Челябинской области.

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