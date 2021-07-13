В Челябинской области пропавшую без вести старушку с провалами в памяти нашли в горах спустя несколько дней

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области 72-летняя жительница поселка Вишневогорск ушла из дома и не возвращалась обратно больше двух дней. Дочь забила тревогу только сегодня, так как длительные прогулки ее мамы случаются уже не в первый раз.

Проблема в поисках также осложнял тот факт, что пропавшая бабушка страдает хроническим заболеванием. В силу своего возраста было мало шансов, что она самостоятельна вспомнит и найдет дорогу домой.

К поискам пенсионерки подключились сотрудники полиции, волонтеры из Озерска и спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы.

— Поисковые группы в первую очередь обследовали места, в которых бывала раньше пропавшая. Улицы и лесные массивы на окраине посёлка. Около 15 часов её обнаружили на горе Каравай – живой, но крайне обессилевшей, — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Пострадавшую перенесли на носилках с горы к ближайшему населенному пункту. Там женщину ждали родственники и сотрудники скорой помощи.

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