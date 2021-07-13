В Челябинские у водителя грузовика на ходу загорелись обрезки, которые он перевозил в кузове

Мужчине пришлось сбросить груз на землю. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске напротив СНТ «Петушок» у водителя грузовика на ходу загорелись обрезки, которые он перевозил в кузове. Инцидент произошел вечером во вторник, 13 июля. Мужчине пришлось выбросить свой груз на асфальт, чтобы не допустить распространения огня на машину. К счастью, рядом проезжали сотрудники МЧС.

— Происшествия зарегистрировано в 16:52. Разбирались с возгоранием сотрудники девятой спасательной пожарной части, которые в этот момент оказались рядом. Водитель грузовика объяснить причину возникновения огня не смог. В ходе тушения пожара были задействованы 4 человека и одна автоцистерна, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Полностью потушить пожар удалось через три минуты после его начала. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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