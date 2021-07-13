В Курганской области на пенсионерку завели дело за избиение детей, на которых она оформила опеку

Фото: архив "КП"

Следственный комитет в Курганской области возбудил уголовное дело в отношении 61-летней женщины, которая подозревается в избиении троих опекаемых ею детей. Речь идет о подростках 12, 14 и 15 лет. По версии следствия, в период с января 2018 по май 2021 года женщина избивала их по любым малозначительным поводам. При этом подозреваемая могла также наносить удары подручными средствами.

— В рамках расследования уголовного дела будут проведены следственные действия, направленные на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и установление всех обстоятельств совершенного преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

В настоящее время дети были изъяты из семьи. Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет по статье «Истязание» (ч.2 ст. 117 УК РФ).

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