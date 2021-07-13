Фото: архив "КП"

Инцидент произошел во вторник, 13 июля, на перегоне Юргамыш – Зырянка в Курганской области. Мужчина на мотоцикле попал под колеса грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

— Мотоциклист, игнорируя запрещающие показания переездной автоматической сигнализации, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Мотоциклист госпитализирован. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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