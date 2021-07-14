В Ленинском районе Челябинска создадут новый сквер

ДК ЧЗМК сейчас и проект благоустроенной территории перед ним. Фото: администрация Челябинска
В Челябинске откроют сквер рядом с бывшим Дворцом культуры ЧЗМК. Для территории подготовили индивидуальный проект благоустройства.
Площадь перед ДК вымостят крупной плиткой. Появится небольшая сцена под навесом и скамейки. Кроме того в сквере высадят новые деревья и разобьют цветники.
Рядом с ДК находится детская поликлиника. К ней проложат тропинки, установят игровую площадку.
Как сообщили в администрации Челябинска, стоимость работ по благоустройству предварительно оценивают в 12 млн рублей.
Прежде чем приступить к созданию сквера, проведут ремонт обветшавшего здания ДК.
— Приняли решение сначала отремонтировать фасад этого здания, а потом уже наведем порядок на площади перед ним. Если успеем, то выполним работы осенью, если нет — то уже в следующем год, — рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.
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