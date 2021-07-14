Жители Чебаркульского района побили полицейских камнями

Нападение на сотрудников ГИБДД сняла камера в машине полицейских. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Чебаркульском районе сотрудники ГИДББ ночью остановили ВАЗ-2114. Они заподозрили, что водитель пьян.

За рулем сидела 30-летняя женщина. Проходить освидетельствование на алкоголь она категорически отказалась. К спору мгновенно присоединились мать водителя, а также двое пассажиров-мужчин. Все они ругались матом, а затем принялись толкать и бить полицейских руками и подобранными с земли камнями.

В итоге всех дебоширов удалось задержать, но полицейские получили ушибы.

Теперь в отношении водителя открыли уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти и административное дело о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования. Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф в сумме 30 тыс. рублей, кроме того ее могут лишить водительских прав на два года.

— В Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении остальных участников, применивших насилие в отношении представителей власти, — рассказали в региональном ГУ МВД.

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