Фото: скриншот с видео "ALOEsmart | Сеть магазинов косметики" / vk.com

В Челябинске магазин косметики устроил необычную лотерею с призами. Ее участнику необходимо засунуть руку в аквариум с тараканами, чтобы вытянуть билет. Как заявили организаторы, на выполнение этого задания дается 60 секунд и одна попытка.

— Для самых смелых посетителей ALOEsmart мы подготовили самый неожиданную и беспроигрышную лотерею этого лета. Обещаем, что все победители получат не только крутые подарки, но и экстремальные эмоции, пробирающие до мурашек, — написали организаторы на странице магазина в соцсетях.

Смотреть видеосюжет Челябинцы выстроились в очередь в магазин, чтобы вытащить приз из аквариума с тараканами

Желающих получить подарок выстроилась целая очередь. Причем большая часть — это девушки и женщины. Лотерея уже закончилась. А в соцсетях тем временем уже пишут провести нечто подобное и в других городах.

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