На сотрудника отдела закупок завода в Челябинской области завели уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника отдела закупок одного из заводов в Челябинской области. Мужчина подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.200.5 УК РФ (подкуп работника контрактной службы). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По версии следствия, весной 2021 года специалист отдела материально-технического обеспечения промышленного предприятия получил от представителя фирмы незаконное вознаграждение в сумме 80 тысяч рублей, чтобы обеспечить заключение контракта на поставку строительных материалов, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

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