В Златоусте 42 человека эвакуировали из горящего дома

Загорелась квартира на четвертом этаже. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел в Златоусте вечером 14 июля. Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Гагарина.

До приезда пожарных из здания успели выйти 22 человека. Еще 20 оставались в квартирах, при этом огонь мог перекрыть путь к выходу жителям четвертого и пятого этажей. Сотрудники МЧС через подъезд вывели на улицу 14 человек, в том числе четверых детей, с помощью спаскомплектов. Еще шесть человек эвакуировали через окна по автолестнице.

Никто из людей при пожаре не пострадал. Огонь удалось потушить на площади 15 квадратных метров.

— Для ликвидации последствий пожара было привлечено 32 человека, 8 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

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