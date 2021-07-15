Сотни зеркал установили в промышленном карьере в Сатке

Установкой зеркал занимались альпинисты. Фото: Василий Кононов-Гредин, Уральская индустриальная биеннале

На склонах Березовского карьера в Сатке установили 250 круглых зеркал. Все они — часть проекта, придуманного художником Василием Кононовым-Грединым для Уральской индустриальной биеннале. Ленд-арт (произведение искусства, неразрывно связанное с ландшафтом) официально откроют в ближайшие выходные во время первого маршрута биеннале.

Организаторы фестиваля называют ленд-арт в Березовском карьере одним из самых масштабных в России.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства проходит в Челябинской и Свердловской областях. В ней участвуют сотни художников из России и других стран. В течение нескольких месяцев они посещают действующие промышленные предприятия и создают оригинальные работы, связанные с индустриальными объектами.

Березовский карьер уже не в первый раз привлекает внимание участников биеннале. Во время одного из предыдущих фестивалей на дне карьера алой тканью выкладывали символ бесконечности.

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