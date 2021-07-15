В Челябинской области еще 14 человек умерли от коронавируса

В Челябинской области третий день подряд регистрируют более чем по 280 новых случаев коронавируса
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области медики выявили 285 новых случаев коронавируса.
Растет количество больных, находящихся на лечении: сейчас их 3747.
По данным областного министерства здравоохранения, за день скончались 14 пациентов с коронавирусом. Все они умерли не из-за сопутствующих заболеваний, а непосредственно от Covid-19.
Всего с начала пандемии коронавирусом в Челябинской области заболели 69,6 тыс. человек.
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