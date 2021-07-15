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Общество15 июля 2021 11:19

Директора предприятия ЖКХ в Красноармейском районе накажут за неисполнение судебных решений

Фирма задолжала партнерам 5,5 млн рублей
Елена КОЛЧИНА
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Руководителя будут судить за злостное неисполнение вынесенных судом решений

Руководителя будут судить за злостное неисполнение вынесенных судом решений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноармейском районе будут судить директора ООО «Октябрьское». Предприятие, которое занимается распределением тепла и энергии, стало злостным должником. Поставщикам энергоресурсов, организациям ЖКХ и гражданам компания обязана выплатить более 5,5 млн рублей. Суд принял решения о перечислении средств в пользу 22 взыскателей, но «Октябрьское» не торопится выплачивать долги.

Судебные приставы уже изъяли деньги с расчетного счета фирмы и ограничили движение средств через кассу. Но эти меры помогли вернуть только миллион рублей.

Зато во время проверки выяснилось, что у директора «Октябрьского» были финансовые возможности для выплаты долгов. Руководитель ими не пользовался, а поступавшие в кассу предприятия деньги тратил по собственному усмотрению. В отношении директора открыли уголовное дело по статье о неисполнении решения суда.

— Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция за данное преступление — лишение свободы до двух лет, — уточнили в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области.

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