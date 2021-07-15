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Происшествия15 июля 2021 11:48

Заведующая детсадом в Магнитогорске похитила 960 тыс. рублей

Она делала вид, что повышает зарплаты сотрудникам, а на самом деле присваивала деньги
Елена КОЛЧИНА
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Заведующая-ветеран труда присвоила почти миллион рублей

Заведующая-ветеран труда присвоила почти миллион рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшая заведующая детсадом №116 в Магнитогорске похитила у дошкольного учреждения 960 тыс. рублей.

Женщина на бумаге завышала суммы выплат, получаемых сотрудниками. Кроме того, она назначила зарплату несуществующему работнику. Якобы перечисляемые сотрудникам средства заведующая присваивала и тратила на собственные нужды. Незаконно получать деньги ей удавалось с 2014 по 2019 год. Затем о махинациях стало известно, и женщине пришлось предстать перед судом.

Бывшую заведующую признали виновной в присвоении средств в крупном размере с использованием служебного положения. 65-летнюю женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

— При назначении наказания суд учел положительные характеристики, наличие почетных грамот и звания «Ветеран труда», активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья и возраст, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры

Суд также обязал женщину вернуть похищенные средства. На собственность экс-заведующей — жилой дом и земельный участок — наложили арест.

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