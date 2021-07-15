ВТБ открыл первый офис нового формата в Челябинске

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

ВТБ продолжает расширять число офисов нового формата в рамках масштабной модернизации сети. 15 июля первое на Южном Урале подобное отделение открылось в Челябинске по адресу ул. Блюхера, 55.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса примерно на 40% выше, чем у стандартных отделений. Здесь нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. На входе посетителей приглашают в одну из комфортных локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком.

Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы. В челябинском офисе нового формата доступны 4 устройства самообслуживания, 2 из них – в круглосуточном режиме. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания клиенты смогут проводить в офисе в среднем менее 15 минут.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Также до конца года банк планирует оборудовать отделение системой smart office для более эффективного использования ресурсов и повышения уровня экологичности. Система позволит оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в помещении. Это обеспечит еще более комфортные условия для клиентов и сотрудников.

- Открытие современных высокотехнологичных офисов — это потребность, продиктованная временем. Опыт открытия подобных отделений в других регионах показывает, что новый формат обслуживания пользуется популярностью у наших клиентов. Я рад, что теперь и жители Южного Урала могут по достоинству оценить инновационные решения ВТБ, – прокомментировал управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. – В офисе «Академический» на Блюхера, 55 можно воспользоваться всеми продуктами нашей линейки для частных клиентов: например, получить кредит наличными, открыть депозит или накопительный счет, оформить кредитную или дебетовую карту, вложить средства в страховые и инвестиционные продукты.

Операционный офис «Академический» принимает клиентов-физических лиц с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

С открытием нового отделения розничная сеть ВТБ в Челябинске включает 13 офисов. В текущем году все новые подразделения банка открываются в новом технологичном формате обслуживания. В перспективе ближайших двух лет их будет более 300 по стране.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)