В Челябинске 16 июля потеплеет до +27°C и пойдет дождь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заключительный рабочий день порадует теплолюбивых челябинцев — градусники поднимутся до +27°C. Но омрачит погоду кратковременный дождь и гроза. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в пятницу, 16 июля 2021 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу в городе будет до +10… +12°C. Днем воздух прогреется до +25...+27°C. Северо-западный и западный ветер скоростью 4-9 м/с, порывы которого днем будут достигать 12 м/с. Синоптики прогнозируют в областном центре облачную погоду с прояснением, кратковременный дождь, возможно грозу.

В Челябинской области 16 июля тоже будет дождливая погода. В ночь на пятницу в регионе +9… +14°C, при прояснении до +4°C, днем +22…+27°C, на крайнем юге до +30 °C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

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