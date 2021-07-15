В челябинском аэропорту экстренно посадили самолет, летевший из Новосибирска

Фото: Андрей АБРАМОВ

Самолет Новосибирск-Симферополь сделал вынужденную посадку в челябинском аэропорту имени Курчатова. Инцидент произошел в четверг, 15 июля. В пресс-службе воздушной гавани назвали причину произошедшего.

— Одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь, в связи с чем самолет был вынужден сделать посадку в аэропорту. Мужчину госпитализировали на автомобиле СМП в одну из челябинских больниц, — сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

С чем была связана госпитализация — в аэропорту не уточнили. По данным КП-Челябинск, в больницу увезли пожилого мужчину, который проживает в Новосибирске.

Самолет продолжил свой путь после того, как мужчину госпитализировали.

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