В Челябинске на застройщика завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты своим сотрудникам

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Калининского района Челябинска провела проверку в отношении строительной компании «Флагман» после жалоб на невыплату заработной платы. Было установлено, что 20 ее сотрудников не получали деньги за работу в течение полугода. Общая сумма долга составила свыше 1,6 млн рублей.

— В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура района внесла представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — На основании постановления прокурора директор ООО Строительная компания «Флагман» привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

По результатам прокурорской проверки в отношении директора компании было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Кроме того, суд обязал его выплатить своим сотрудникам деньги за выполненную работу.

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