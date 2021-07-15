Уперся руками в москитную сетку: в Челябинской области из окна выпал 12-летний ребенок

Фото: архив "КП"

В Чебаркуле Челябинской области 12-летний мальчик выпал из окна жилой многоэтажки. Ребенка с травмами и переломом руки доставили в больницу. Инцидент произошел в минувшую среду, 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

—По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ребенок, оставшийся без внимания взрослых, через москитную сетку выпал из открытого окна квартиры, расположенной на 5 этаже жилого дома, — сообщил старший помощник руководителя по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем в Челябинской области бьют тревогу из-за высоких показателей детского травматизма и смертей за прошедшие несколько месяцев. За май и июнь в регионе в результате ЧП — утопления, выпадения из окна, случайного удушения — уже погибли 28 несовершеннолетних.

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