В мэрии Челябинска назвали дату прощания с экс-директором лицея №11

Анатолий Германович Гостев был создателем лицея №11. Фото: мэрия Челябинска.

Стали известны дата и место прощания с директором челябинского лицея №11 Анатолием Гостевым. Проводить его в последний путь смогут все желающие. Об этом сообщили в администрации города.

— Прощание с Анатолием Германовичем Гостевым пройдет в воскресенье, 18 июля, с 12.30 до 13.30 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32), — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Свои соболезнования о кончине Анатолия Гостева выразили в правительстве Челябинской области.

— Светлая память об Анатолии Германовиче Гостеве навсегда останется в сердцах южноуральцев и всех, кто знал и любил этого сильного духом, целеустремленного и удивительно многогранного человека, — сообщили в правительстве региона.

Родоначальнику элитного образования на Южном Урале Анатолию Гостеву было 79 лет. Он умер после продолжительной болезни в минувший четверг, 15 июля.

Анатолий Гостев начал трудовую деятельность учителем начальных классов в Златоусте Челябинска. Он прошел путь от учителя математики до директора лицея №11.

За свою жизнь педадгог выпустил 105 научных публикаций. Он награжден грамотами Министерства образования и науки РФ, медалями им. Третьякова, им. Ушинского. В 2010 году президент России Владимир Путин вручил Гостеву награду «Народный учитель России».

С 2011 года Анатолий Германович занимался общественной деятельностью и являлся руководителем общественной приемной губернатора Челябинской области по Советскому району, входил в состав правления Фонда развития города.

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